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Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Аргентина — 1861,29 очка. 2 (2). Франция — 1853,11. 3 (3). Бразилия — 1812,2. 4 (4). Англия — 1807,88. 5 (5). Бельгия — 1793,71. 6 (8). Португалия — 1739,83. 7 (7). Нидерланды — 1739,26. 8 (10). Испания — 1725,97. 9 (9). Италия — 1717,81. 10 (6). Хорватия — 1711,88. 11 (11). США — 1675,89. 12 (12). Мексика — 1663,94. 13 (13). Марокко — 1658,49. 14 (14). Швейцария — 1645,38. 15 (17). Уругвай — 1643,72. 16 (15). Германия — 1643,49. 17 (16). Колумбия — 1626,6. 18 (19). Япония — 1612,99. 19 (18). Дания — 1612,15. 20 (20). Сенегал — 1600,82… 39 (39). Россия — 1497,63.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.