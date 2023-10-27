Андрей Рублев пробился в Турин

Россиянин Андрей Рублев гарантировал себе участие в итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в четвертьфинал турнира ATP в Вене. В четверг Рублев со счетом 7:5, 6:3 обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира. В 1/4 финала Рублев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Рублев стал пятым теннисистом, гарантировавшим участие в итоговом турнире, ранее это сделали серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Для попадания на ATP Finals нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).

ТАСС