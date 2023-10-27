Для спасения Яны Давыдовой не хватает 739 785 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Яны грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, начались проблемы с дыханием. Без хирургического вмешательства болезнь будет прогрессировать, что приведет к нарушению функции внутренних органов. Яне необходима фиксация и коррекция деформации поясничного и грудного отделов позвоночника жесткой и динамической металлоконструкциями. Это позволит восстановить опорную функцию позвоночника, избежать возможных осложнений, уменьшить болевой синдром. Качество жизни девочки значительно улучшится».

Стоимость операции 1 860 785 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1,1 млн руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 739 785 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Яну Давыдову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Яны — Екатерины Евгеньевны Дмитриевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).