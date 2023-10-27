В Ярославле на ремонт уличного освещения нужно 300 млн рублей

В Ярославле на ремонт уличного освещения требуется 300 млн руб.. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира «Городского телеканала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Жительница Ярославля пожаловалась мэру на отсутствие уличного освещения на улице Войкова в Красноперекопском районе. Она пояснила, что в районной администрации ей предложили решить этот вопрос в 2028 году. Артем Молчанов сказал, что несколько лет городской бюджет не выделял деньги на ремонт и установку новых уличных фонарей.

«Как таковая программа по ремонту уличного освещения не реализовалась. В этом году впервые в эту программу были заложены средства бюджета города. Мы сначала заложили 10 млн руб., потом эту программу расширяли. На сегодняшний день всего, только по обращениям граждан, общая сумма программы составляет порядка 300 млн руб. И ее нужно было просто когда-то начать. Сейчас мы потратили порядка 20 млн руб. Это позволило нам создать реальные графики, программа составлена на 5 лет. В следующем году программа будет обязательно продолжена и должна быть не только сохранена, но и увеличена»,— сказал Артем Молчанов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что полиция обратила внимание мэра на отсутствие уличного освещения в ряде мест. В 2022 году сотрудники ГИБДД возбудили 39 административных дел в отношении департамента городского хозяйства по факту ненадлежащего содержания стационарного уличного освещения. На большинстве улиц города освещение новое: в рамках заключенного в 2020 году мэрией энергосервисного контракта подрядчик поменял более 27 тыс. светильников. Однако остались улицы, где фонарей не было вообще, или же они не вошли в энергосервисный контракт.

Алла Чижова