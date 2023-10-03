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В Ярославле полиция обратила внимание мэра на отсутствие уличного освещения

В Ярославле полиция попросила мэрию отремонтировать уличное освещение на Ленинградском проспекте — на участке от улицы Бабича до проезда Моторостроителей. Вопрос подняли на общегородском совещании в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ленинградский проспект, от Бабича до Моторостроителей, уже продолжительное время не горят светильники. Хотели бы, чтобы реагирование было незамедлительное на восстановление данных светильников»,— обратился представитель полиции к мэру Артему Молчанову.

Мэр поручил отремонтировать все негорящие светильники на улицах. И напомнил, что в городе реализуется энергосервисный контракт, который предполагает замену и обслуживание большинства осветительных приборов. Сегодня в совместный рейд с полицией выйдет директор департамента дорожного хозяйства Ярослав Овчаров.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году сотрудники ГИБДД возбудили 39 административных дел в отношении департамента городского хозяйства мэрии по факту ненадлежащего содержания стационарного уличного освещения.

Алла Чижова

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