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Бывшую кубанскую журналистку Марину Овсянникову лишили родительских прав

Щербинский районный суд Москвы лишил бывшую журналистку из Краснодарского края Марину Овсянникову родительских прав. Сведения об этом опубликованы в картотеке дел инстанции.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иск подал экс-супруг Марины Овсянниковой. Журналистка написала в Telegram, что данное решение является «политическим». Защита намерена оспорить вердикт суда.

По данным «Ъ», в октябре прошлого года Черемушкинский суд Москвы ограничил журналистку в правах на детей. По решению Басманного суда женщину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ложную информацию о российских военных. В настоящее время Марина Овсянникова проживает во Франции со своей 13-летней дочерью.

Анастасия Донскова

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