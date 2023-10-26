Число автобусных рейсов из Среднеуральска в Верхнюю Пышму увеличится

В Верхней Пышме с ноября изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщил директор АО «Автотранспорт» Александр Коротков в интервью, опубликованном на портале «8 район», число рейсов 116-го маршрута Среднеуральск — Верхняя Пышма увеличится, автобусы будут ходить каждые 5–10 минут.

По словам господина Короткова, на станции «Пересадочная» жители смогут пересесть на электропоезд до Екатеринбурга.

В рамках муниципальных контрактов планируется запустить два кольцевых маршрута № 3 и № 4, которые соединят район Молебки и район 12 км.

Господин Коротков отметил, что в Верхней Пышме останутся кольцевые автобусные маршруты №1 и №2, которые пролегают через трамвайное кольцо. Жители Успенского проспекта и района 12 км смогут доехать на автобусе до 333 трамвая, который идет до Екатеринбурга и обратно.

Напомним, в администрации Верхней Пышмы сообщили, что введут «единый пересадочный билет», по которому поездка на автобусе будет дешевле.

Господин Коротков сообщил, что для пользования пересадочным тарифом нужна «Екарта» или единая социальная карта Свердловской области. Пересадка в течение часа будет бесплатной.

Виталий Красиков

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