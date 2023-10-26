Самарский облсуд вынес решение по делу о мошенничестве с деньгами минтранса региона

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего генерального директора АО «Инфракап» Олеси Гладковой, которая ранее была признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами министерства транспорта Самарской области. В итоге она приговорена к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее следствие установило, что в декабре 2018 года региональный минтранс заключил с АО «ИнфраКАП» контракт на составление прогноза интенсивности транспортных потоков при строительстве моста через Волгу с обходом Тольятти. Компания получила за свою работу десять млн руб.

Подрядчик должен был провести исследование до конца того же месяца. Но в действительности работа не проводилась, а в отчете о ее выполнении были использованы данные исследования сторонней организации.

Владимир Махов