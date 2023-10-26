Чистая прибыль ТГК-1 сократилась почти вдвое с начала года

По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «ТГК-1» упала в 1,85 раза относительно того же периода прошлого года — с 6,71 до 3,63 млрд рублей. В то же время выручка компании практически не изменилась и составила чуть менее 69,1 млрд, следует из бухгалтерской ее отчетности, на которую 26 октября ссылается «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

При этом январь-сентябрь 2023 года для ТГК-1 в плане прибыли стал худшим периодом с 2016 года, когда за аналогичный период получила 3,54 млрд руб. чистой прибыли при обороте в 51,4 млрд рублей.

Эксперты издания объясняют снижение финансовых результатов ТГК-1 несколькими факторами — в частности, сокращением платежей по программе договоров о предоставлении мощности (ДПМ), которая гарантировала прибыль с инвестиций, вложенных в генерацию, за счет надбавок в тарифы для конечных потребителей, а также прекращением поставок электроэнергии за рубеж.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль, полученную в прошлом календарном году, в размере 7,127 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании.

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