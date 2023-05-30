Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Совет директоров ПАО «ТГК-1» («Территориальная генерирующая компания №1», входит в «Газпром энергохолдинг») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль, полученную в прошлом календарном году, в размере 7,127 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании, сообщается 30 мая на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1.Не распределять чистую прибыль Общества в размере 7 127 924 тыс.руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года»,— уточняется в сообщении по итогам заседания совета директоров.

За 2020 год ТГК-1 выплатила 4,13 млрд рублей дивидендов из расчета 0,107 копейки на одну обыкновенную акцию, за 2021 год также было принято решение не выплачивать дивиденды.

Также во вторник стало известно, что совет директоров «Роснефти» рекомендовал по итогам 2022 года выплатить дивиденды из расчета 17,97 руб. на акцию.

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