На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика

На 313 км дороги Пермь — Екатеринбург столкнулись два грузовика, сообщили в ГИБДД Свердловской области. Из-за ДТП на трассе затруднено движение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего на месте.

Напомним, свердловская ГИБДД раскритиковала работу дорожных служб, отметив, что они не в состоянии оперативно реагировать на гололед, обрабатывать покрытие проезжей части, сохранять видимость дорожной разметки, расчищать тротуары и пешеходные дорожки.

Из-за плохих дорожных условий в Свердловской области с 23 по 25 октября произошло 5 ДТП. В авариях один человек погиб, семеро получили травмы различной тяжести.

Ева Коршунова

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