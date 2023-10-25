Свердловская ГИБДД раскритиковала работу дорожных служб

В ГИБДД Свердловской области недовольны работой дорожных служб. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за 25 октября было выявлено более 50 недостатков содержания дорог.

«Причинами недостатков явилось отсутствие надлежащего контроля со стороны администраций муниципальных образований», — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что дорожные службы не в состоянии оперативно реагировать на гололед и обрабатывать покрытие проезжей части, сохранять видимость дорожной разметки, расчищать тротуары и пешеходные дорожки.

Из-за плохих дорожных условий в Свердловской области с 23 по 25 октября произошло 5 ДТП. В авариях один человек погиб, семеро получили травмы различной тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции производят круглосуточный мониторинг и анализ состояния дорог в области. Особенно внимательно проверяют опасные участки дороги, маршруты общественного транспорта и школьных автобусов.

Автомобилистам в период плохой погоды рекомендуют двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

Напомним, на участке с пятого по 14 км трассы Битимка — Первомайское (Свердловская область) ввели ограничение движения для всех видов транспорта из-за гололеда.

Ева Коршунова

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