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Коммерсантъ FM
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«Oppo регулярно ведет испытания в оптических лабораториях»

Александр Леви — о тестировании Find N3

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как знакомился с возможностями камеры флагманской версии раскладного смартфона.

Фото: Oppo

Фото: Oppo

Создатели линейки складных смартфонов Oppo Find N3 ушли от компромиссов в вопросе оснащения камерами, подчеркнул вендор на презентации новинок. Мне удалось одному из первых испытать флагманскую версию. Первая неделя тестирования устройства оставила только приятное впечатление. И вот почему: во-первых, соглашусь с идеей разработчиков, что смартфоны с гибкими дисплеями не должны жертвовать важными элементами или возможностями в пользу своего форм-фактора. Разве что тотальную защиту от пыли для них сложно обеспечить с инженерной точки зрения.

А вот с камерами проблем быть не должно. Приятно осознавать, что у тебя в распоряжении лучший набор из доступного производителю. В случае с Find N3 это 48 Мп сенсор Sony Lytia-T808 с апертурой 1,7. На роль телеобъектива разработчики выбрали 64 Мп камеру с апертурой 2,6. Для снимков со сверхшироким углом инженеры поставили Sony IMX58 с полем зрения 114 градусов и апертурой 2,2. У всех трех сенсоров есть фазовый автофокус.

Оптическая стабилизация доступна на основной камере и телевике. Последний выполнили в формате ультратонкой перископической системы, которая дает трехкратный оптический зум, шестикратный за счет кропа внутри матрицы и цифровое увеличение в 120 раз. Качество снимков, которое отвечает статусу флагманского смартфона, достигается за счет получения большего количества света и подавления шумов на изображении, если упростить и сократить путь инженерных изысканий.

Настраивать камеры модели Find N3 помогали специалисты компании Hasselblad. Помимо этого Oppo сама регулярно ведет испытания в оптических лабораториях. Есть даже целые павильоны, в которых инженеры воссоздают жизненные сценарии. Мне удалось побывать в одном из таких в Китае. Внутри он похож на магазин IKEA с разными комнатами, имитирующими реальные условия: продуктовый магазин, кафе, ресторан, детская комната, караоке-бар, холл отеля, домашняя гостиная, ювелирный магазин и прочее. В них воссоздается не только интерьер, но и блюда, напитки, вещи. По этим комнатам ездят роботы со смартфонами в своих манипуляторах.

Сделанные машинами снимки под разными углами и на разные камеры оцениваются людьми, которые уже при необходимости вносят корректировки в софт смартфона. До презентации Find N3 только одна такая лаборатория сделала на эту модель около 70 тыс. тестовых фотографий. Всего же испытания по улучшению камер в одной модели могут длиться несколько лет.

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