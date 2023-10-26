В Петербурге перестроят здание Института мозга человека РАН

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции здания Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук (ИМЧ РАН) в Петербурге. Работы по капитальному ремонту фасадов корпуса УРО на улице Академика Павлова, д.12А, литер. П за 8,3 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта 9,1 млн руб. выполнит ООО «Аспект», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно проекту реконструкции, в здании отремонтируют семиэтажную пристройку, что должно позволить проводить в ИМЧ РАН более 400 операций в год. Помимо этого, на территории медучреждения появятся больничная аптека, отделение магниторезонансной томографии, терапевтическое отделение и административные помещения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга после капитального ремонта открылся Межрайонный эндокринологический центр.

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