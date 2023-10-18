Межрайонный эндокринологический центр открылся после капремонта в Петербурге

На Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга после капитального ремонта открылся Межрайонный эндокринологический центр, который является структурным подразделением Городской поликлиники № 17 Красногвардейского района.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на учете в центре состоят 22 950 пациентов Василеостровского, Красногвардейского, Адмиралтейского, Петроградского и Центрального районов города. Последний раз частичный ремонт в здании 1961 года постройки проводился в 2011 году. На капитальный ремонт здания в этот раз город выделил 70,8 млн рублей. В ходе него были обновлены помещения центра, произведена замена вентиляционной системы, системы электроснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга начали строить поликлинику с двумя отделениями — для взрослых и для детей. Ввод социального объекта в эксплуатацию запланирован на конец первого квартала 2025 года.

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