Ожидание Хеллоуина, «Шахерезада» от нейросети, артефакты Горшенева и «Послание к человеку»

Последние дни октября — начало ноября в культурной жизни Санкт-Петербурга ознаменуются фестивалями, выставками и концертами. Окончательно установившаяся на улице холодная погода «переселяет» любителей искусства из открытых опен-эйров в теплые концертные и театральные залы и музеи. Даже ФК «Зенит» свой очередной матч, скорее всего, проведет под крышей. Подробнее о том, куда сходить и что посмотреть в Петербурге в эти выходные и на следующей неделе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Послание к человеку». Главный приз

Фото: vk.com / m2mfestival Фестиваль «Послание к человеку». Главный приз

Фото: vk.com / m2mfestival

В эти дни в Петербурге завершается 33-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». В 2023 году на форум пришло более двух тысяч заявок из 82 стран мира, среди которых Россия, Франция, Китай, Иран, США, Италия, Индия, Ирак, Испания, Германия, Швейцария, Канада, Таджикистан, Армения, Бельгия, Узбекистан и другие страны. В программе фестиваля этого года представлено в общей сложности 189 фильмов.

Послание к человеку 2023: программа кинофестиваля

В последние два дня работы кинофестиваля «Послание к человеку — 2023» зрителям покажут следующие картины: 27 октября — «Все дни мая» (реж. Мириам Чарльз), «Осколки неба» (реж. Аднане Барака), «Дева» (реж. Грэм Фой), «Прощай, дикарь» (реж. Серхио Гуатакира Сармьенто), «Персона» (реж. Мун Сучин), «Улыбка» (реж. Эрик ван Схаайк), «Продавцы льда» (реж. Жоау Гонсалес), «Что-то вроде завещания» (реж. Стивен Виллемин), «Сука» (реж. Карла Мело Гамперт), «Спи, мой хороший» (реж. Дуся Геллер), «Мусорщик» (реж. Лаура Гонсалвеш), «Мама Америка» (реж. Анна Швейгольц), «Лосенок» (реж. Елена Копцева), «Яма» (реж. Лиза Коро), «Колбаса Митрофана Аксенова» (реж. Алексей Федорченко), «Магнитные поля» (реж. Йоргос Гусис), «Год рождения» (реж. Михаил Местецкий).

28 октября — «Тебе никто не смотрит в глаза» (реж. Ессе Ялонен), «Фрау» (реж. Любовь Мульменко) и фильм закрытия фестиваля — «Каникулы» (реж. Анна Кузнецова).

Показы состоятся кинотеатрах: «Аврора», «Лендок» и «Великан Парк», а также в Доме кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иммерсивный фестиваль «Мастер и Маргарита. Бал у Воланда»

Фото: RODIONOVCLUB Иммерсивный фестиваль «Мастер и Маргарита. Бал у Воланда»

Фото: RODIONOVCLUB

С 27 по 29 октября на арт-площадке в закрытом дворе по адресу Арсенальная набережная, 1, пройдет иммерсивный фестиваль «Мастер и Маргарита. Бал у Воланда». Принять участие в нем могут все желающие — в сопровождении мультимедийного шоу скрипачей Игоря Заливалова и Софии Бридж. На сцене актеры Александринского театра Софья Шустрова и Александр Мицкевич прочтут избранные отрывки из культового романа Михаила Булгакова. Также гостям обещают огненно-пиротехническое и лазерное шоу, сопровождать которое будут оперные арии в исполнении певицы, актрисы театра и кино, солистки мюзиклов Театра им. Шаляпина, лауреата международных конкурсов и фестивалей Алисы Коковой. Завершит событие live-концерт популярных хитов в рок-обработке. На протяжении фестиваля зрителей ждут локации с мастер-классами, аквагрим, уникальные арт-объекты и инсталляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клуб А2

Фото: клуб А2 Клуб А2

Фото: клуб А2

28 и 29 октября в клубе А2 (проспект Медиков, 3) будут готовиться к Хеллоуину. В субботу там пройдет Dark Carnival — главный рейв-хеллоуин Петербурга или, как его презентуют организаторы, «масштабный праздник индивидуальности, безграничной свободы и самовыражения». Гостей ждут три танцпола и выступление более 30 диджеев.

Как отмечают Хэллоуин в Петербурге

Еще одно событие выходных в этой локации — также посвященный Хеллоуину фестиваль «Некрокомиккон». Название — игра слов и отсылка к мистической «Книге мертвых» Говарда Лавкрафта. Участникам обещают масштабный конкурс иллюзионистов, дефиле косплея злодеев, монстров и антигероев, динамические декорации и иммерсивный квест «Ходячие мертвецы», иллюзионный спектакль, «ярмарку самых страшных артефактов», а также «Переулок чернокнижников» и «Зал плутовства».

В субботу, 28 октября, очередной домашний матч на «Газпром Арене» проведет футбольный клуб «Зенит». Соперником петербургской команды в 13-м туре Российской премьер-лиги станет грозненский «Ахмат». Гости занимают 12-е место в турнирной таблице, балансируя на гране зоны стыковых матчей, в то время как «Зенит» после недавней победы над «Крыльями Советов» поднялся, наконец, на второе место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Трансгуманизм» бельгийского художника Йонаса Лериша в галерее «Эрарта»

Фото: Йонас Лериш Выставка «Трансгуманизм» бельгийского художника Йонаса Лериша в галерее «Эрарта»

Фото: Йонас Лериш

В Музее современного искусства «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) продолжает работу выставка «Трансгуманизм» бельгийского художника Йонаса Лериша, живущего и работающего в США и исследующего в своих работах столкновение природы и технологий. Автор напоминает зрителю, что человечество стоит на пороге эры трансгуманизма, и эта эпоха слияния естественных природных факторов и созданных людьми технологий будет рождать новые образы. Фантазия художника создает не просто эстетически прекрасные формы, но нечто большее, чем сама жизнь, представление о которой нам еще предстоит пересмотреть.

Продлится выставка до 18 февраля 2024 года.

Выставки в Санкт-Петербурге в эти выходные

В Государевом бастионе Петропавловской крепости накануне состоялось открытие выставки «Мозаики Северной Африки». Она представляет реплики античных мозаик из музеев североафриканских стран, созданные художниками и учениками школы «Сад Гранат». Экспозиция является частью масштабного проекта «Российский музей мозаики».

Школа мозаики «Сад Гранат» на протяжении нескольких лет работает над возрождением античного искусства мозаики. Художники и ученики школы участвуют в спецпроектах по созданию реплик древних мозаик. Созданные в итоге работы экспонируются на лучших площадках Петербурга. Выставки работ по мотивам израильских, турецких, иорданских и тунисских мозаик имели большой успех у петербургской публики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Евгения Барского «ЗВЕЗДНАЯ МАТЕРИЯ»

Фото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков Картина Евгения Барского «ЗВЕЗДНАЯ МАТЕРИЯ»

Фото: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (набережная канала Грибоедова, 103), в свою очередь, начала работу выставка Евгения Барского «Звездная материя». Это красочное эмоциональное путешествие по Вселенной, разрушающее границы между фигуративной живописью и абстракцией. Экспозиция включает в себя более 50 произведений последних тридцати лет из собрания музея, мастерской художника и частных собраний, которые наиболее полно и ярко выражают круг его интересов и направление живописных поисков. Продлит работу выставка Евгения Барского до 26 ноября.

Спектакли и концерты в Санкт-Петербурге, куда сходить

Во вторник, 31 октября, в ДК им. Ленсовета представят первый российский мюзикл, созданный при помощи нейросетей — «Шахерезада и волшебная лампа». Современные технологии, воплощенные в декорациях, костюмах и видеопроекциях, помогут зрителям оказаться в темноте арабской ночи посреди пустыни, в магической пещере, на узких восточных улочках, утопающих в пряных ароматах, и конечно, в шикарном дворце Султана, царевны Будур и бесподобной Шахерезады. Поставил мюзикл режиссер Андрей Пастушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

1 ноября в ДК им. Ленсовета джазмен Вова Чё Морале (в миру Владимир Ермолов) & Sweet Hot Jazz Band приглашают любителей на большой праздничный концерт по случаю десятилетия группы. В программе — жизнерадостные и жизнеутверждающие, винтажные и романтичные песни, которые исполняли Луи Армстронг, Фрэнк Синатра, Дюк Эллингтон, Рэй Чарльз и другие культовые звезды джаза.

Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка 2023»

Сразу несколько интересных событий ожидаются на следующей неделе в рамках проходящего в эти дни в Петербурге VII международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка».

1 ноября в Arts Square Gallery в музее-квартире Анны Павловой на Итальянской улице, 5 откроется выставка — результат художественного конкурса «Санкт-Петербург рисует Чайковского». Выставка продлится до 10 ноября и включит лучшие работы участников.

В этот же день в Яани Кирик (лютеранская церковь cв. Иоанна) пройдет концерт камерной музыки. Исполнители — струнный квартет имени Н. А. Римского-Корсакова: Михаил Бондарев (скрипка), Екатерина Белисова (скрипка), Алексей Попов (альт), Антон Андреев (виолончель) при участии Маттиаса Моосдорфа (виолончель) и Ольги Голлей (фортепиано).

2 ноября в большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа состоится выступление Губернаторского оркестра и солистов Санкт-Петербургского дома музыки. Дирижер — Максим Алексеев.

5 ноября в Доме офицеров ЗВО на Литейном проспекте, 20, концерт под названием «Золотой век русской музыки» даст симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр

В дни школьных каникул 4 ноября в «Колизее» (Невский проспект, 100) Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки». «Будет не только прекрасная музыка — незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора пройдет с видеоинсталляцией и эффектом полного погружения»,— обещают организаторы. В программе темы из картин «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», «Покемон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

В тот же день в «Колизее» покажут балет «Щелкунчик». Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Мышином Короле будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку П. И. Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. Чайковского. Либретто: Мариус Петипа по сказке Э. Гофмана. Хореография: Елизавета Меньшикова. Художники-постановщики: Елизавета Меньшикова, Павел Елкин.

Выставки в «Севкабель Порт»

В пространстве «Севкабель Порт» в пятницу, 3 ноября, открывается выставка «Панк-культура. Король и Шут». Ее экспонаты разместятся в виде двух образных таймлайнов: один расскажет об истории жанра от рождения группы Sex Pistols до современного русского панка, а другой — о группе «Король и Шут».

Вместе с артефактами, рассказывающими о коллективе, и личными вещами Андрея Князева и Михаила Горшенева, в экспозиции появятся материалы о культовом ленинградском панк-рок-клубе Tamtam, где со своими первыми концертами выступала группа. Гости смогут посмотреть несколько серий одноименного сериала и побывать на его съемочной площадке, оказавшись в фэнтези-мире вместе с актерами Константином Плотниковым и Владом Коноплевым.

Дополнением выставки станет зал с работами отечественных концептуалистов и постмодернистов: Олега Котельникова, Егора Летова, Игоря Межерицкого, Дмитрия Алексеева, Григория Ющенко, Сергея «Пахома» Пахомова и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Пилот» Илья Черт

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Лидер группы «Пилот» Илья Черт

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

4 ноября в клубе «Космонавт» с большим осенним концертом выступит легендарная группа «ПилОт». Вот как анонсирует предстоящее выступление лидер коллектива Илья («Черт») Кнабенгоф: «Отличный повод вновь по-домашнему собраться, сорвать голос в попытках переорать вокалиста, провести пальцевую гимнастику указательного и мизинца, выучить наконец-то недозубренные песни, устать мышцами от не сходящей с лица улыбки, обрести новые знакомства и многое-многое… Если вы решитесь покинуть свой сумрачный (мокнябрьский) быт и таки донести себя до концертных площадок, где и будет происходить все это шебутное безумство».

Организаторы обещают программу из купажа хитов и композиций «ПилОта», которые давно не исполнялись со сцены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фортепианный дуэт - Людмила Берлинская и Артур Ансель

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича Фортепианный дуэт - Людмила Берлинская и Артур Ансель

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича

И, наконец, в воскресенье, 5 ноября, в большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича состоится концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка. Организаторы обещают изысканную, наполненную теплом и лирикой программу, в которой французская музыка сочетается с шедевром немецкого романтизма. Она прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста РФ Николая Алексеева. Солистами в этот вечер будут Людмила Берлинская и Артур Ансель, не так давно отметившие десятилетие своего Фортепианного дуэта.

Подготовили Наталья Ширнина, Андрей Цедрик