Укрывавшему Дарью Трепову мужчине вновь продлили домашний арест

Дмитрию Касинцеву, который укрывал в своей квартире Дарью Трепову (включена в список экстремистов и террористов), в очередной раз продлили домашний арест. Эту информацию «Ъ-СПб» подтвердил источник в судебных структурах.

По итогам заседания во Втором Западном окружном военном суде Дмитрию Касинцеву продлили меру пресечения до 18 апреля. Прежде суд постановил, что мужчина пробудет под домашнем арестом до 4 ноября. По версии следствия, после того как обвиняемая устроила террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), она находилась в квартире Касинцева, при этом он знал о содеянном.

«Продлить обвиняемому меру пресечения на полгода, то есть по 18 апреля 2024 года включительно»,— озвучил решение судья.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уголовное дело Дарьи Треповой будут рассматривать во Втором Западном окружном военном суде.

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