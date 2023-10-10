Петербургский суд продлил домашний арест укрывавшему Дарью Трепову мужчине

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения Дмитрию Касинцеву, который укрывал в своей квартиру Дарью Трепову (включена в России в перечень террористов и экстремистов), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Касинцев стал фигурантом уголовного дела по ч.2 ст.316 УК РФ после теракта, совершенным в кафе на Университетской набережной. Прежде суд отправил его под домашний арест на срок до 11 октября 2023 года, теперь его продлили до 4 ноября. По данным следствия, обвиняемая скрывалась в его квартире, после того как совершила теракт, который унес жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении Треповой.

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