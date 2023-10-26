В Саратове суд обязал предпринимателя демонтировать склад возле набережной

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования мэрии о сносе склада площадью более 1,8 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. Право собственности на строение признано отсутствующим. Чиновники уточняют, что ответчик должен будет демонтировать здание в течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

В администрации отмечают, что территорию планируют использовать для благоустройства.

Ранее власти региона анонсировали реновацию четырех кварталов, расположенных вдоль набережной на площадь порядка 110 га.

С предположением о том, что часть коммерческой земли на подлежащей реновации местности используется незаконно на встрече со спикером Госудмы Вячеславом Володиным выступил общественник Александр Бернадский.

В рамках обустройства кварталов между улицами Чернышевского, Бабушкин взвоз, Большая Садовая и берегом Волги чиновники планируют создать «рекреационное пространство», конгресс-холл, аквапарк, парк аттракционов (ул. Шелковичная), многофункциональный детский развлекательный центр (ул. Садовая), гостиничный комплекс (ул. Провиантская) и парковки и причал для маломерны судов.

Никита Маркелов

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