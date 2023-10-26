Спасатели помогли пострадавшим в ДТП на трассе Джубга — Сочи

В четверг, 26 октября, на трассе Джубга — Сочи в районе поселка Солоники произошло ДТП, в котором пострадали люди. Семейной паре из Сочи потребовалась помощь спасателей, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Из салона одного из автомобилей, попавших в аварию, спасатели достали мужчину, который оказался заблокирован в машине. Также сотрудники ЮРПСО помогли выбраться из салона автомобиля его жене.

Пару госпитализировали. Травмы получил в основном мужчина, у него несколько переломов и травма шеи. Женщина получила травму ноги и ударилась головой.

Днем накануне на Кубани погиб пешеход. Мужчина в темное время суток попал под колеса грузовика в Усть-Лабинском районе.

Вячеслав Рыжков

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