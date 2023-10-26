Грузовик насмерть сбил пешехода в Усть-Лабинском районе

В Усть-Лабинском районе Кубани 25 октября произошло смертельное ДТП. На трассе «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» грузовик сбил пешехода, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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По данным ведомства, 25-летний водитель «ДАФ» ехал с небезопасной скоростью и сбил неустановленного пешехода, который шел по дороге. На улице при этом была ночь, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.

Пешеход скончался от полученных травм. Проводится проверка.

Вячеслав Рыжков

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