«Ижорские заводы» уменьшат уставный капитал на 646 млн рублей

Акционеры ПАО «Ижорские заводы» на очередном собрании приняли решение о снижения уставного капитала путем сокращения номинальной стоимости акций компании.

Как сообщает «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации», уставный капитал «Ижорских заводов» после уменьшения будет составлять 189 758 328 рублей. Средства, полученные от снижения номинальной стоимости акций — 646,5 млн руб. — выплатят акционерам.

Согласно принятому решению, номинальная стоимость каждой акции будет снижена на 902,2 рубля и составит 264,8 рубля.

«Ъ-СПб» писал о возможном уменьшении уставного капитала «Ижорских заводов» в середине сентября.

ПАО «Ижорские заводы» принадлежат ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (держатель 73,8% пакета акций), которое, в свою очередь, почти полностью подконтрольно «Газпромбанку». 14,9% ПАО Ижорские заводы контролируется московским ООО «Брента». Оставшиеся доли распределены между физическими лицами и компанией UHM Investments LTD с Британских Виргинских островов.

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