«Ижорские заводы» могут уменьшить уставный капитал

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы» рассмотрит вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем сокращения стоимости акций. Об этом сообщает «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

При этом на внеочередном собрании акционеров, повесткой которого также займется совет директоров, будет рассмотрена отмена аналогичной инициативы, принятой в мае 2023 года.

Проведение совета директоров ПАО «Ижорские заводы» запланировано на 18 сентября.

ПАО «Ижорские заводы» принадлежат ПАО «Объединенные машиностроительные заводы» (держатель 73,8% пакета акций), которое, в свою очередь, почти полностью подконтрольно «Газпромбанку». 14,9% ПАО Ижорские заводы контролируется московским ООО «Брента». Оставшиеся доли распределены между физическими лицами и компанией UHM Investments LTD с Британских Виргинских островов.

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