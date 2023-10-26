Моторная лодка с тремя людьми перевернулась в Финском заливе, есть погибший

В Финском заливе перевернулась моторная лодка с тремя пассажирами, двум из них удалось спастись. О происшествии сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следственный отдел ведомства по Ленинградской области по факту инцидента возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее смерть человека).

Сообщения о происшествии на Финском заливе поступило 26 октября. Моторная лодка находилась в водах, относящихся к Выборгскому району Ленобласти. Один из пассажиров, мужчина 1966 года рождения, утонул.

«По предварительным данным мужчины рыбачили с лодки. Одной из причин произошедшего рассматривается резкое ухудшение погодных условий»,— содержится в сообщении пресс-службы.

Специалисты осматривают место происшествия. Для установления деталей инцидента организован комплекс следственных действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в акватории Финского залива во второй половине июля 2023 года перевернулась лодка, на которой плыли шесть человек. Один из них погиб.

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