СК возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира перевернувшейся в Кронштадте лодки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии в акватории Финского залива в Кронштадте, рассказали в пресс-службе ведомства. Шесть человек перевернулось, одного из них спасти не удалось.

По данным следствия, вечером 24 июля компания находилась на территории яхт-клуба. Они вышли в Финский залив на моторной лодке без регистрационных номеров. Кроме того, заявили в ведомстве, на судно вошло больше пассажиров, чем оно могло перевозить.

Во время прогулки по воде в лодке произошло затопление, пассажиры перевернулись в Финский залив. Спасательных жилетов на компании не оказалось.

Сотрудники МЧС России по Петербургу успели достать из воды всех шестерых пассажиров. Однако одну женщину из их числа спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшей смерть по неосторожности (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

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