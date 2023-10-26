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Коммерсантъ FM
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На ТЭЦ-16 в Москве произошел пожар

На теплоэлектростанции №16 (ТЭЦ-16), расположенной в московском районе Хорошево-Мневники, произошло факельное горение газопровода и возгорание на трех котлах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. «Мосэнерго» в Telegram-канале сообщило, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В сообщении компании уточняется, что эвакуация персонала не проводилась, обрушения кровли не было.

«Электро- и теплоснабжение потребителей не нарушено. Причины произошедшего выясняются»,— сообщила пресс-служба «Мосэнерго».

По данным ТАСС, площадь возгорания составила 5 кв. м, произошло обрушение железобетонных конструкций на 10 кв. метрах.Telegram-каналы Shot и Mash сообщали, что у здания ТЭЦ в результате возгорания обвалилась кровля. На видео, опубликованных каналами, видно, что верхняя часть фасадной панели обрушена, но крыша здания не пострадала. Площадь возгорания, по данным каналов, составила 20 кв. м.

ТЭЦ-16 расположена в московском районе Хорошево-Мневники, на 3-й Хорошевской улице, 14. Ее энергетическая мощность составляет 651 МВт, тепловая — 1408 Гкал/ч. Согласно информации на сайте ПАО «Мосэнерго», ТЭЦ-16 обеспечивает тепло- и электроснабжение промышленных и бытовых потребителей северо-запада Москвы населением более 1,5 млн человек.

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