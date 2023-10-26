Эксперты МАГАТЭ провели на Нововоронежской АЭС семинар в рамках подготовки станции к миссии OСАРТ

На Нововоронежской АЭС прошел семинар, организованный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), в рамках подготовки к миссии OСАРТ*, которая состоится на энергоблоках №4 и 6 НВ АЭС в 2024 году.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Семинар по направлению «Опыт эксплуатации» провели эксперты МАГАТЭ Патрик Мюррей и Габриэль Бенуа, которые встретились с представителями руководства Нововоронежской АЭС по безопасности и надежности, руководителями и специалистами, курирующими проведение ремонтов, сотрудниками управления инженерной поддержки, отдела использования опыта эксплуатации и расследования нарушений.

В ходе трехдневного семинара участники рассмотрели основные требования стандартов МАГАТЭ по направлению «Опыт эксплуатации», а также обсудили опыт российских и зарубежных площадок, на которых проходили миссии OСАРТ.

«На Нововоронежскую АЭС мы приехали для того, чтобы определить области для улучшения, а также выявить лучшие практики, которыми нововоронежские атомщики могли бы поделиться с другими АЭС. В атомной энергетике все атомные станции связаны друг с другом, и работа одной АЭС может повлиять на работу другой. Направление «Опыт эксплуатации» на Нововоронежской АЭС находится на хорошем уровне, но станция стремится достичь совершенства», - сказал представитель МАГАТЭ Патрик Мюррей.

«Запрос на проведение такого семинара — это проявление проактивного подхода АЭС по усовершенствованию своей работы. Хочется отметить открытую и конструктивную атмосферу сотрудничества со стороны специалистов атомной станции, их профессионализм, хорошие знания, видно, что они переживают за свое дело», - добавил представитель МАГАТЭ Габриэль Бенуа.

По результатам семинара будет составлен план мероприятий, включающий в себя ряд мер по совершенствованию эксплуатационной безопасности на НВ АЭС.

Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.