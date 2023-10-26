«Яндекс» и «Ланит» продали частным инвесторам доли в СП по производству серверов

Компания «Яндекс» и ГК «Ланит» объявили о выходе из совместного предприятия по производству серверов под торговой маркой OpenYard. Доли компаний были проданы частным инвесторам. Сумма сделки и ее причина не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предприятие сохранит за собой производство, права на технологические разработки, команду сотрудников и бренд OpenYard. Производство СП было налажено на заводе в индустриальном парке «Рязанский» на въезде в Рязань.

В 2021 году «Яндекс», ГК «Ланит» и тайваньский Gigabyte договорились построить совместное производство в индустриальном парке «Рязанский». В мае 2023 года предприятие было запущено. Эксперты прогнозировали, что сервера OpenYard составят конкуренцию крупнейшему российскому производителю серверов Yadro и к 2024 году займут около 10% рынка.

Подробнее — в материале «"Яндекс" серверует Рязань».

Александра Горошилова