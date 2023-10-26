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В Самарской области ожидается гололедица

Временный снежный покров установится местами в Самарской области в пятницу днем. В этот же период в регионе ожидается гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В связи с неблагоприятной погодов в регионе объявлен желтый уровень опасности. В соседнем с Самарской областью Оренбуржье ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков предупредило о снегопаде. Он ожидается в регионе в ближайшие дни.

Ранее в Оренбурге сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья. Ответственные организации занялись устранением повреждений.

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