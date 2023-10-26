Мэрия опровергла информацию о закрытии самарского музея «Заварка»

Самарский музей «Заварка» не будет закрываться. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«1 ноября музей станет муниципальным и продолжит работать в формате филиала музея им. Рязанова»,— говорится в сообщении.

Музей-галерея «Заварка» является проектом регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Он открылся в доме купца Маштакова после реставрации, которая завершилась в конце минувшего года.

На территории площадки проходил цикл мероприятий «История самарского деревянного зодчества». Они проводились региональным отделением ВООПИК по предоставленной городом субсидии, срок предоставления которой завершается 31 октября текущего года.

Ранее кураторы музея сообщили о том, что площадка закрывается на неопределенный срок. Они анонсировали прощальные мероприятия: лекции и показ фильма.

Перед этим Счетная палата Самарской области выявила ряд нарушений при финансировании реконструкции Дома Маштакова. В частности, работы на объекте культурного наследия регионального значения больше года велись без технического надзора. Более того, в нарушение Градостроительного кодекса РФ реконструкция велась без разрешения на строительство.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «За Домом Маштакова недоглядели».

Георгий Портнов