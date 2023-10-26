Донской «Завод ТЕХНО» запустил производство субстратов из каменной ваты

«Завод ТЕХНО» 26 октября открыл в Красном Сулине новый комплекс по производству субстратов из каменной ваты мощностью 160 тыс. куб. м в год. Инвестиции в проект составили 530 млн руб. В церемонии запуска комплекса принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образцы новой продукции завода «ТЕХНО» в Красном Сулине

Фото: «Ъ-Юг» Образцы новой продукции завода «ТЕХНО» в Красном Сулине

Фото: «Ъ-Юг»

Производство каменной ваты на «Заводе ТЕХНО» в Красном Сулине было начато в 2016. Сегодня производственная линейка предприятия включает 650 видов теплоизоляции. Объем инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб.

Соглашение о создании нового производственного комплекса по производству субстратов из каменной ваты было заключено в 2021 году. Планируется, что агроматериалы, выпускаемые на предприятии, заместят до 15% рынка импортных аналогов.

«В июне этого года на ПМЭФ-2023 мы подписали очередное соглашение – о взаимодействии по открытию второй очереди предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов, а также завода по производству полимерной теплоизоляции общей стоимостью более 8 млрд руб.»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Василия Голубева.

Подробнее о новом предприятии — в материале «Ъ-Юг» «Технониколь подстелит вату»

Анастасия Назарова