Донской «Завод ТЕХНО» запустил производство субстратов из каменной ваты
«Завод ТЕХНО» 26 октября открыл в Красном Сулине новый комплекс по производству субстратов из каменной ваты мощностью 160 тыс. куб. м в год. Инвестиции в проект составили 530 млн руб. В церемонии запуска комплекса принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона.
Образцы новой продукции завода «ТЕХНО» в Красном Сулине
Фото: «Ъ-Юг»
Производство каменной ваты на «Заводе ТЕХНО» в Красном Сулине было начато в 2016. Сегодня производственная линейка предприятия включает 650 видов теплоизоляции. Объем инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб.
Соглашение о создании нового производственного комплекса по производству субстратов из каменной ваты было заключено в 2021 году. Планируется, что агроматериалы, выпускаемые на предприятии, заместят до 15% рынка импортных аналогов.
«В июне этого года на ПМЭФ-2023 мы подписали очередное соглашение – о взаимодействии по открытию второй очереди предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов, а также завода по производству полимерной теплоизоляции общей стоимостью более 8 млрд руб.»,— цитирует пресс-служба правительства губернатора Василия Голубева.
Подробнее о новом предприятии — в материале «Ъ-Юг» «Технониколь подстелит вату»