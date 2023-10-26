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В октябре почти 3% путешественников из России выбрали Казань

В октябре 2,9% путешественников из РФ выбрали Казань. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди самых популярных в октябре городов РФ Казань заняла четвертое место. Возглавляет рейтинг Москва, куда стремились поехать 25,3% путешественников. В тройку также вошли Санкт-Петербургу (14,3%) и Сочи (9,8%).

В топ-5 направлений для путешествий по миру попали Стамбул, Дубай, Минск, Ереван и Анталья.

"Ъ-Казань"

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