Жители Самарской области сдали силовикам 6 гранат и 172 взрывных устройства

Население Самарской области добровольно сдало 13 единиц гладкоствольного оружия, шесть гранат и около восьми тыс. патронов для нарезного, гладкоствольного, травматического и газового оружия. Отчет по итогам девяти месяцев текущего года опубликовало региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Также в период с января по сентябрь текущего года жители области добровольно сдали силовикам почти три кг пороха и 172 взрывных устройства промышленного производства.

Силовики призывают жителей сдавать незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые были найдены или остались от умерших родственников в территориальные органы МВД РФ по Самарской области в ближайший отдел полиции.

Ранее в Тольятти в частном доме был обнаружен склад оружия и боеприпасов. Силовики изъяли их у 53-летнего мужчины.

Георгий Портнов