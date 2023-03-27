В Тольятти в частном доме обнаружен склад оружия и боеприпасов

Полиция совместно с региональным УФСБ обнаружила и изъяла у 53-летнего мужчины в частном доме в Тольятти арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает МВД РФ.

«Согласно результатам исследования, в жилище подозреваемого изъяты: 2 пистолета Макарова, 2 пистолета ТТ, 1 пистолет Glock, 5 магазинов к автомату Калашникова, составные части огнестрельного оружия и патроны различного калибра в количестве свыше 300 штук»,– говорится в сообщении.

Арсенал хранился в тайнике в деревянном полу на втором этаже здания. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Подозреваемый задержан. На допросе ранее не судимый мужчина рассказал, что оружие с боеприпасами он ранее нашел и хранил у себя, не планируя продавать.

При этом подозреваемый знал о грозящей ему уголовной ответственности. Ранее ФСБ задержала подпольных оружейников в Самарской области.

Георгий Портнов