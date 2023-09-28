Белгородский омбудсмен Александр Панин досрочно сложил полномочия

Депутаты Белгородской облдумы поддержали заявление Александра Панина об отставке с должности уполномоченного по правам человека. Об этом сообщили в региональном парламенте. Он занимал этот пост с 2015 года. Кто сменит на нем господина Панина, не сообщается.

Александру Панину 69 лет. Он родился в селе Белый Колодезь Вейделевского района Белгородской области. В 1976 году окончил Воронежский сельскохозяйственный институт (сегодня — Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I) по специальности «инженер-механик», в 1992-м — Северо-Кавказский социально-политический институт (сейчас — Северо-Кавказский социальный институт) по специальности «социолог», в 1999-м — Белгородскую академию потребительной кооперации (сегодня — Белгородский университет кооперации, экономики и права) по специальности «юрист». С 1996 года занимал пост главы Вейделевского района, в 2011-м был назначен начальником регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды (сейчас — министерство природопользования). В 2015 году сменил на посту омбудсмена Николая Шатохина.

Также на сегодняшнем заседании депутаты единогласно утвердили в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей действующего бизнес-омбудсмена Владислава Епачинцева. Его кандидатуру предложил губернатор Вячеслав Гладков. Господин Епачинцев занимает этот пост с 2018 года.

О том, почему Александр Панин не видел нарушений в запрете на митинги на главной площади Белгорода, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте