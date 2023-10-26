Китай активизировал переход на собственные технологии из-за ужесточения санкций

Китайские власти расширили финансирование замены западных технологий собственными разработками, поскольку ужесточение наложенных США санкций почти перекрыло импорт высокотехнологичной продукции в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документацию о проводимых правительством КНР тендерах, на данные исследований и информацию собственных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shu Zhang / Reuters Фото: Shu Zhang / Reuters

Источники агентства отмечают, что китайские власти вложили значительные средства в замену компьютерного оборудования и, по-видимому, теперь на очереди телекоммуникационный и финансовые секторы экономики. Скорее всего, в числе первых также будет переведена на китайские технологии сфера цифровых платежей, поскольку, как указывается в исследованиях китайских экспертов, такие платежи особенно уязвимы для возможного взлома западными хакерами.

Со ссылкой на данные нескольких брокерских компаний агентство Reuters сообщает, что в 2022 году госпредприятия получили указания провести полную замену офисного программного обеспечения китайскими разработками к 2027 году. Согласно данным в базе данных Министерства финансов КНР, за 12 месяцев с сентября 2022 года число тендеров на замену оборудования, проводимых госпредприятиями, выросло в два раза — с 119 до 235. За то же время стоимость проектов, включенных в эту базу данных, составила $21,4 млн, что втрое больше, чем годом ранее. Причем в этой базе данных собрана лишь незначительная часть тендеров, проходящих по всей стране. А, по данным исследовательской компании First New Voice, в 2022 году Китай потратил $191 млрд на замену программного обеспечения и компьютерного оборудования, что на 16,2% больше, чем в 2021 году.

Все эти процессы переводят к перекраиванию целых секторов китайского рынка ПО. По оценкам IDC, общая доля пяти крупных западных, в основном американских, производителей систем управления базами данных сократилась с 57,3% (2018 год) до 27,3% в 2022 году. Между тем, как отмечают аналитики, опрошенные Reuters, нехватка достаточных собственных мощностей для производства полупроводников нового поколения не позволяет Китаю полностью заместить западную продукцию местными разработками. И пока западные компании доминируют в поставках оборудования для банковского и телекоммуникационного секторов. По данным консалтинговой компании EqualOcean, на конец 2022 года некитайские компании занимали 90% рынка банковских систем с базами данных в Китае.

Алена Миклашевская