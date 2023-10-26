«Возрождение» отстояло в суде право на реконструкцию Цимбалинского путепровода

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск петербургского ПО «Возрождение», которое оспорило решение ФАС, лишившее ее контракта на реконструкцию Цимбалинского путепровода.

Заседание прошло 25 октября, следует из картотеки арбитражных дел. «Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью»,— говорится в карточке дела. Теперь ФАС может обратиться в апелляцию или кассацию, а подрядчик работ пока не определен.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», результаты конкурсы по выбору генподрядчика по реконструкции Цимбалинского путепровода уже дважды отменялись. Причиной стали нарушения в действиях Росбанка при выдаче гарантий одной из компаний-участниц. В первый раз закупочная комиссия признала победителем петербургское АО «ПО”Возрождение”», которое было готово выполнить работы за 9,274 млрд рублей. По предписанию ФАС результаты конкурса были отменены. Затем конкурс выиграло московское «ДСК Автобан», но решение снова отменили по той же причине.

В 2019 году правительство Петербурга подписало с ОАО РЖД соглашение о реконструкции путепровода, стоимость работ в то время оценивали в 4,5 млрд рублей.

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