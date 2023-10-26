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Коммерсантъ FM
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Москалькова предложила расширить перечень оснований для увольнения из армии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила сделать основанием увольнения с военной службы рождение четвертого ребенка или тяжелое заболевание жены. Она сказала, что подобные предложения поступают в аппарат омбудсмена от участников военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, правильно, если наша конференция выработает в адрес президента и органов власти такое предложение о внесении изменения в закон»,— сказала госпожа Москалькова на межрегиональной конференции «Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям, направленные на защиту прав и повышение качества жизни» (цитата по «РИА Новости»).

Омбудсмен сообщила, что к ней также поступают предложения, связанные с предоставлением отпусков мобилизованным.

Сейчас в перечень оснований для увольнения с военной службы, в частности, входят достижение предельного возраста, окончание контракта, ухудшение состояния здоровья, утрата доверия и судебное решение о лишении свободы военнослужащего.

По семейным обстоятельствам военный может быть досрочно уволен, если, в частности, ему нужно оказывать постоянный уход за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем по состоянию их здоровья, а также в связи с необходимостью опекать несовершеннолетнего ребенка в случае отсутствия у него матери (отца).

Подробнее о ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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