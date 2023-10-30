«Ключевым драйвером для экономики стал бюджетный импульс»

В сентябре банк «Траст» продал на торгах ГК «Балтийский лизинг» за 27 млрд рублей. Ее покупателем стало ООО «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого, который является совладельцем «Городской инновационно-лизинговой компании» (ГИЛК) и ГК «Контрол Лизинг». О том, как будет развиваться «Балтийский лизинг» при новом собственнике, о перспективах российской техники и необходимости более агрессивного подхода к рискам рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Корчагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

REVIEW: Закрыта ли сделка по продаже «Балтийского лизинга» компании «Прибыльные инвестиции»?

ДМИТРИЙ КОРЧАГОВ: Да, покупатель уже оплатил 99,5% акций компании и завершил перерегистрацию прав. Соответственно, ООО «Прибыльные инвестиции» является полноправным акционером и мажоритарием материнской компании группы «Балтийский лизинг».

R: Как смена собственника может отразиться на компании? Будут ли как-то корректироваться стратегия компании, бизнес-модель и система менеджмента?

Д. К.: Во время встречи бенефициар «Прибыльных инвестиций» поддержал нашу стратегию развития, в которой сделан упор на повышение эффективности и доходности бизнеса, развитие IT-платформ и интернет-продаж. В связи с этим каких-либо серьезных изменений бизнес-модели не ожидается. Она показала свою высокую эффективность на протяжении многих лет, подтвердила свою устойчивость и жизнеспособность в период всех кризисных ситуаций в экономике — еще с 1998 года, а также способность меняться под влиянием самых современных тенденций рынка.

R: В первом полугодии объем нового бизнеса на рынке лизинга достиг исторического максимума. Какой была ваша динамика?

Д. К.: По своим показателям мы тоже видим рекорд и не только по итогам полугодия: за девять месяцев 2023 года объем нового бизнеса компании достиг 111 млрд рублей, что на 58% больше, чем годом ранее. Если сравнивать этот показатель с тремя кварталами 2021 года, то рост составил 68%.

R: Этот результат связан с дефицитом техники и ее удорожанием из-за роста инфляции или есть какие-то другие факторы?

Д. К.: Влияние на этот рост оказали и названные факторы, и эффект низкой базы 2022 года. Однако восстановительный рост был поддержан стабилизацией рынка, способностью лизинговых компаний адаптироваться к изменениям, а также отчасти методами государственной поддержки.

Ключевым драйвером для экономики в целом в начале года стал так называемый бюджетный импульс, что обеспечило приток инвестиций в проекты развития инфраструктуры. А это, в свою очередь, стимулировало высокий спрос на все виды техники и оборудования. Немаловажным фактором стал рост объем инвестиций в госзаказ и проекты импортозамещения, развитие транспортных восточных коридоров.

Роль инфляции точно не стала решающей, поскольку в натуральном выражении бизнес также показал рост. С января по сентябрь нами было заключено более 23,2 тыс. новых договоров лизинга против 15,8 тыс. за первые девять месяцев прошлого года.

R: Как на рынке сказались ослабление рубля и повышение ключевой ставки? Согласны ли вы, что это приведет к замедлению рынка?

Д. К.: «Балтийский лизинг» не фиксирует снижения числа договоров лизинга — напротив, количество сделок во втором полугодии продолжает расти от года к году. Но и, конечно же, средняя сумма договора лизинга в 2023 году в результате инфляции по компании также выросла на 9%. С подъемом ключевой ставки увеличилась и стоимость лизинга ввиду роста стоимости заимствования. Уровень прироста оказался примерно сопоставим с ростом ключевой ставки. О реальном влиянии роста стоимости лизинга на спрос можно будет говорить уже в четвертом квартале при условии сохранения тенденции роста ключевой ставки или сохранения ее текущего уровня в достаточно длительном периоде.

R: Видите ли вы риск в том, что рост средней стоимости договора лизинга приведет к увеличению долговой нагрузки на лизингополучателя и ухудшению качества портфеля?

Д. К.: Рост стоимости лизинга ощутят только новые клиенты, тогда как основная часть портфеля формировалась при более низких ставках. За последний год средняя стоимость нового договора лизинга выросла в пределах 10%, что обусловлено рядом факторов: увеличение стоимости имущества вследствие инфляции, определенный дефицит ряда позиций техники и оборудования, удорожание и усложнение логистических цепочек доставки. Мы не прогнозируем существенного ухудшения качества по уже действующему портфелю, учитывая высокую диверсификацию портфеля и увеличение заинтересованности лизингополучателей осуществлять платежи за существенно подорожавшее имущество даже в условиях ухудшения собственной платежеспособности. Что касается нового портфеля, то имеющиеся в компании скоринговые модели учитывают фактор долговой нагрузки, увеличение которого будет сказываться на присвоенном лизингополучателю рейтинге и, как следствие,— на продуктовых условиях.

R: Готовы ли вы пересматривать свой подход к рискам для наращивания портфеля?

Д. К.: В настоящее время качество лизингового портфеля компании находится на очень высоком уровне. У нас внедрена адаптивная система управления рисками: мы постоянно тестируем рынок и наш портфель по результатам статистических данных и оценкам экспертов. Это значит, что пересмотр подходов к рискам идет постоянно. Однако он не имеет целью наращивание портфеля путем ослабления риск-политик. Задача наращивания портфеля — результат взвешенных решений в треугольнике: доля рынка — доходность — риск.

R: Становится ли демпинг решающим фактором в конкуренции за клиентов?

Д. К.: В условиях развитого конкурентного рынка основными инструментами конкуренции становится если не демпинг в чистом виде, то уж стоимость лизинга для конечного потребителя — абсолютно точно. Конечно, это очень хорошо для наших клиентов, но стимулирует уход лизинговых компаний в более рисковый сегмент. Такая ситуация не может не сказаться на качестве портфелей лизинговых компаний, однако, учитывая огромный опыт и уровень капитализации отрасли, можно сказать, что контролируемое ослабление риск-метрик при минимальных показателях проблемности портфелей пока оправданно и не приведет к потере финансовой устойчивости компаний, по крайней мере из топ-20 рейтинга.

R: Господдержка спроса на автомобили, специальную и сельхозтехнику в 2024 году останется на уровне 2023 года. Насколько это для вас критично?

Д. К.: Влияние госпрограмм субсидирования лизинга на рост лизингового портфеля не столь значительно. Гораздо большее значение для роста отрасли имеют общеэкономические факторы, влияющие на инвестиционный спрос и, в частности, уровень кредитных ставок. Субсидии для лизинга, предоставляемые государством, транслируются на лизингополучателей и поддерживают именно их, стимулируя дополнительный спрос на продукцию отечественных производителей. Для поддержания рынка лизинга нужны не только субсидии. Остается нерешенным ряд накопившихся вопросов отрасли на законодательном уровне: взаимодействие лизинговых компаний с Федеральной службой судебных приставов и бюро кредитных историй, вопросы упрощения отчетности перед Федресурсом и Росфинмониторингом.

R: Какие еще драйверы способны поддержать отрасль?

Д. К.: Главным драйвером рынка является спрос. Пока лизинговые компании работают на рынке юридических лиц, спрос определяется потребностью в обновлении производственных активов и средств производства. Расширение спроса возможно также и при появлении новых видов производственных активов или видов техники. Перспективным становится сегмент электротранспорта и сопутствующей ему инфраструктуры. Очень емким с точки зрения потенциального спроса видится сегмент приобретения автомобиля в лизинг в личных целях. Нерешенным остается вопрос стоимости лизинга в сравнении с автокредитом для физлиц. Наличие НДС в составе лизингового платежа, не возмещаемого физическим лицам, делает лизинг менее эффективным. Решение этого вопроса позволит кратно увеличить объем бизнеса и откроет перспективы для рынка лизинга.

Михаил Кузнецов