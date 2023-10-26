Роспотребнадзор допустил подачу иска к «Аэрофлоту» из-за отмены дешевых билетов

Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска к авиакомпании «Аэрофлот» из-за аннулированных авиабилетов на рейс Екатеринбург—Пхукет. Условием подачи иска в суд станет необходимое количество заявлений от пострадавших, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На прошлой неделе клиенты «Аэрофлота» пожаловались, что компания отменила бронирование дешевых билетов на Пхукет, купленных 19 октября. По их словам, авиакомпания объяснила появление таких дешевых билетов на ее сайте техническим сбоем.

Роспотребнадзор указал, что аннулирование билетов, выписанных по ошибочной цене, незаконно. «Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг»,— говорится в сообщении. Аналогичной позиции придерживается Верховный суд России, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению, Роспотребнадзор также поручил территориальным органам подробно консультировать пассажиров и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений. «Роспотребнадзор рассматривает возможность подачи группового иска, если будет собрано необходимое количество заявлений от пострадавших»,— заключили в ведомстве.

Похожая ситуация произошла в 2021 году с московским ЦУМом. Через приложение ЦУМа житель Волгограда купил 19 брендовых вещей, которые из-за сбоя на сайте стоили от 19 до 129 руб. Заказ на сумму 2,7 тыс. руб. прошел оплату, однако магазин отказался отправлять его и вернул деньги. Представители ЦУМа заявили, что на сайте произошел технический сбой и цены стали отражаться некорректно. Мужчина обратился в суд.

Суды трех инстанций встали на сторону магазина, после чего покупатель обратился в Верховный суд России. Там предыдущие решения отменили и отправили дело на пересмотр в районный суд Волгограда.

Подробнее о деле — в материале «Ъ FM» «Маркетплейсам застолбили цены».

Милена Костерева