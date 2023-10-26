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Коммерсантъ FM
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В правительстве Башкирии ввели масочный режим

Для предотвращения роста заболевших острыми респираторно-вирусными и другими вирусными инфекциями в правительстве Башкирии введен масочный режим, сообщила пресс-служба республиканского кабмина. Сейчас аппарат правительства работает в штатном режиме.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Руководство ведомства и предприятия может локально вводить масочный режим в своей организации. Решение принимается на основании количества заболевших, количества лиц из категории риска и уровня вакцинации среди коллектива»,— сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Башкирии. На данный момент эпидситуация не требует введения массовых ограничений на территории республики, отмечается в сообщении.

Масочный режим введен в качестве профилактики заболеваний в осенне-зимний период, пояснили «Ъ-Уфа» в пресс-службе ведомства.

Майя Иванова, Уфа

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