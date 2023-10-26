Воронежское сельхозпредприятие подозревают в незаконном сливе отходов

В Воронежской области сельскохозяйственное предприятие «Потудань» заподозрили в сливе жидких отходов крупного рогатого скота на земельный участок площадью 209 кв.м в селе Скупая Потудань Нижнедевицкого района. Об этом сообщило Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора. Размер причиненного почвам ущерба составил более 2 млн руб.

В ходе выездной проверки инспекторы Росприроднадзора выявили, что с земли, прилегающей к территории предприятия, через поддорожный бетонный коллектор осуществляется сброс отходов. Специалисты регионального филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО отобрали пробы почвы. По результатам исследований они установили превышение концентрации серы, фосфат-иона, азота общего и нитратов в пробах «по сравнению с фоном».

Ведомство направило сельхозпредприятию претензию для добровольной оплаты ущерба. В случае отказа сотрудники Росприроднадзора будут добиваться его возмещения в суде.

По данным Rusprofile.ru, ООО СП «Потудань» было зарегистрировано в селе Скупая Подудань Нижнедевицкого района Воронежской области в 2006 году. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур, среди дополнительных есть животноводство. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директором и бенефициаром является Иван Баркалов. Выручка компании в 2022 году снизилась на 6%: с 61 млн до 57 млн руб., чистая прибыль — на 28%: с 15 млн до 10 млн руб.

Об ущербе Воронежскому водохранилищу от работы ЛОС — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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