Суд отправил в СИЗО подозреваемого во взятке главу Городища

Центральный районный суд Волгограда отправил под стражу главу рабочего поселка Городище Виталия Шельменкова, подозреваемого получении взятки в размере 108 тыс. руб. (ч.4 ст. 290 УК РФ). Чиновник пробудет в СИЗО до 16 декабря.

Ранее управление СКР по региону отчиталось о задержании в Городище главы городского поселения Виталия Шельменкова и его заместителя Евгения Сурикова.

По версии силовиков, господин Шельменков, будучи руководителем местного коммунального предприятия, получал деньги от своего заместителя за заключение договоров на обслуживание автопарка.

Никита Маркелов

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