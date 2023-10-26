Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об архитектуре древнего мексиканского города, в том числе о храме Пернатого змея, пирамидах Солнца и Луны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

Завершаем сегодня вояж по Мексике, хотя путешествовать по ней можно бесконечно. Финальной точкой пусть будет город-призрак, город мертвых или город богов — загадочный Теотиуакан. Это примерно в часе езды от Мехико-Сити. Интересно, что до сих пор даже ученые не знают, кто построил все эти гигантские сооружения.

Городу более 2 тыс. лет. Он может соперничать с Римом, Афинами, Александрией того времени. Только вот когда в 14-м столетии сюда пришли ацтеки, он был уже пуст — жители покинули его. Кстати, индейцев вид огромных пирамид, дворцов и храмов привел в трепет. Они думали, что все это построили гиганты, настолько величественным был Теотиуакан. Переводится название как «место, где боги коснулись земли».

Дорога мертвых, искусно вымощенная вулканическим камнем, длиной в 5 км, шириной в 40 м, это притом что аборигены не знали колеса. Она окружена многочисленными святилищами. Начинается этот проспект у храма Пернатого змея, идет мимо пирамиды Солнца и заканчивается на огромной площади перед пирамидой Луны. В центре место, называемое Цитаделью. Хотя все эти красивые названия и описания гроша ломаного не стоят. Откуда мы знаем, как это все называлось у тех, кто здесь жил тысячи лет назад…

Все главные здания выстроены из гладко обтесанных идеально прямоугольных камней. Сегодняшние эксперты удивляются, на каком недостижимо высоком уровне были тогдашние технологии. На камнях нет следов от примитивных орудий типа молотка или зубила. Некоторые специалисты полагают, что это были какие-то пилы, возможно, алмазные. А кроме технологий, строители обладали весьма глубокими познаниями в астрономии и математике.

Пирамида Солнца, по мнению ученых, возведена при помощи расчетов с участием числа «Пи», а количество ступеней наверх — 365, по количеству дней в году. Еще раз: все это тысячи лет назад. Невероятно, но факт. И самый главный вопрос: как объяснить соответствие геометрических соотношений пирамиды Солнца в Мексике и Великой пирамиды Гизы в Египте? В общем, сплошные вопросы, ответов на которые пока не существует…