В Самаре бывшего адвоката обвинили в попытке мошенничества

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Ему вменяется покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Информацию разместило надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, бывший адвокат пообещал подозреваемому в сбыте наркотиков

помощь с освобождением от реального лишения свободы. За свои услуги он потребовал от доверителя $3 тыс. или 180 тыс. руб.

После этого клиент юриста передал информацию силовикам. Экс-адвокат был задержан в момент получения в пиццерии 180 тыс. руб.

Ранее было закончено расследование уголовного дела в отношении адвоката и двух жителей Тольятти. Им инкриминируется покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Георгий Портнов