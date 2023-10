Песков: Россия поможет Армении и Азербайджану заключить мирный договор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова оказать помощь Армении и Азербайджану в заключении мирного договора. Он также заявил, что в Кремле собираются изучить заявления армянского премьера Никола Пашиняна, который «не увидел выгоды» для своей страны от находящихся там российских военных баз.

«Продолжаются усилия, попытки помочь Баку и Еревану все-таки выйти на заключение мирного договора. Это необходимо для стабилизации обстановки и выхода на положительный вид жизни во всем регионе»,— сообщил господин Песков в ходе конференц-колла. На каком этапе сейчас находится работа над мирным договором, он не уточнил.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль проконсультируется с армянской стороной в связи с высказыванием Никола Пашиняна о военных базах в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ). «Мы не склонны воспринимать The Wall Street Journal как первоисточник, мы склонны получить информацию от армянской стороны. Негоже общаться через The Wall Street Journal, поэтому мы продолжаем разговор с нашими армянскими друзьями»,— добавил Дмитрий Песков.

Накануне господин Пашинян сообщил, что не видит преимуществ в продолжении присутствия российских баз на территории Армении, но вывод войск РФ сейчас не обсуждается. В материале газеты в косвенной речи приводятся слова господина Пашиняна о том, что Армения ищет новых партнеров, поскольку «Москва не выполнила свои союзнические обязательства». «Он добавил, что из-за этого не видит никаких преимуществ в продолжении присутствия российских военных баз в Армении»,— говорится в тексте.

Александр Кислов