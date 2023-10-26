Татарстан выплатит новым участникам спецоперации по 305 тысяч рублей

В Татарстане участникам спецоперации РФ на Украине выплатят по 305 тыс. руб. Указ об этом подписал глава региона Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно документу, выплата предназначается и мобилизованным, и контрактникам, в том числе призывникам срочной службы, заключившим контракт в военкоматах или воинских частях на территории Татарстана. Речь идет о тех, кто подписал контракт после 31 августа этого года.

Документ будет действовать по 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что новые контрактники из Казани получат по 200 тыс. руб. за участие в спецоперации.

"Ъ-Казань"