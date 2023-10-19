В Казани новые контрактники получат по 200 тысяч рублей за участие в СВО

Жители Казани, которые заключат контракт с ВС России для участия в спецоперации в октябре этого года, получат дополнительную единовременную выплату в 200 тыс. руб. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Для получения выплаты казанцы должны обратиться в военкомат города и подписать контракт с ВС РФ с 11 по 25 октября.

«Единовременная выплата производится однократно гражданам РФ, обратившимся в один из военных комиссариатов, расположенных на территории Казани, и заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в целях участия в СВО в пункте отбора на военную службу по контракту (1-го разряда)»,— уточняется в документе.

"Ъ-Казань"