Продажи новых машин в УрФО за месяц снизились на 6%

В сентябре в Уральском федеральном округе (УрФО) было продано чуть более 7,7 тыс. новых машин. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе банка «Открытие», за месяц продажи новых автомобилей снизились на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Впервые с начала года рост продаж показали только отечественные автобренды, которым удалось отвоевать долю рынка у китайских машин. Однако до сих пор на долю автопроизводителей из КНР приходится половина всех продаж новых авто Урала»,— сказано в сообщении.

По данным экспертов, по продажам лидирует Lada. Всего в сентябре в УрФО было продано 2,7 тыс. машин этого бренда. Отмечается, что за месяц продажи увеличились на 26%. Продажи UAZ за месяц снизились на 3%, а «Москвича» — на 34%.

Среди китайских автобрендов отмечается рост продаж у Jetour — +40%, Haval — +4%. При этом, как отмечают эксперты, общее снижение объемов продаж у китайских брендов составило около 30%. «Несмотря на сокращение объемов продаж, на китайские машины приходится 50% всего рынка новых автомобилей Урала»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, как в сентябре сообщал «Ъ-Урал», на авторынке Свердловской области значительно выросла доля китайских автомобилей, при этом ввоз из Казахстана автомобилей недружественных стран также постепенно увеличивается. Спрос на подержанные автомобили превысил спрос на новые машины. Темпы автокредитования выросли, однако эксперты объясняют это провалом прошлого года.

Полина Хабарова

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