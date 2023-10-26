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Подрядчик сорвал благоустройство кладбища в Алексеевке за 2 млн рублей

ООО «Легион 163», которое занималось благоустройством нового кладбища в Алексеевке, выполнило работы на десять процентов. За это Самарское УФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Информация размещена на сайте контрольного органа.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Региональное УФАС установило, что 29 мая текущего года управление архитектуры и градостроительства администрации Кинеля заключило с ООО «Легион 163» контракт на работы в рамках первого этапа благоустройства кладбища. Начальная цена договора превысила два млн руб.

Работы предполагалось завершить до 7 августа. Но по состоянию на 1 августа контракт был выполнен лишь на десять процентов.

Заказчик направлял подрядчику претензии и провел выездную проверку. Во время нее выяснилось, что техника и персонал исполнителя на месте проведения работ отсутствуют.

До 3 октября благоустройство кладбища так и не было завершено. В связи с этим контракт с ООО «Легион 163» был расторгнут в одностороннем порядке.

Ранее стало известно о том, что в Самаре спроектируют новое кладбище. МКУ «Ритуал» нашло подрядчика для проведения работ за 3,7 млн руб.

Георгий Портнов

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